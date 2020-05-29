2020-05-29T18:05:43+03:00
Происшествия

В Твери полицейские и спецназ задержали разбойников, грабивших магазины

Они находятся под стражей, идёт расследование
Виктория ТУШКОВА
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Задержанные в Твери разбойники ограбили восемь магазинов.Задержанные в Твери разбойники ограбили восемь магазинов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Тверские полицейские совместно с бойцами спецназа (СОБР) Росгвардии задержали подозреваемых в серийном разбое.

За месяц полицейские приняли восемь заявлений от различных торговых организаций. Происшествия, описанные в заявлениях, содержали одни и те же подробности: злоумышленник в маске врывался в помещения и похищал выручку, угрожая работникам магазинов предметом, похожим на пистолет. С места преступления он скрывался на автомобиле, в котором его ждал сообщник.

По всем заявлениям были возбуждены уголовные дела о разбое (ст. 162 УК РФ).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили приметы разбойников. Вскоре их удалось задержать. Это были двое неработающих жителей Твери. Причём один из них был со стажем: раньше он уже привлекался за разбой. В домах фигурантов правоохранители нашли наручники, пистолет, оказавшийся пневматическим и маски.

- В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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