В Тверской области производители мармелада спорят из-за дизайна упаковки
Тверское УФАС России по заявлению производителя мармелада, расположенного в Лихославльском районе, возбудило дело в отношении другого производителя кондитерских изделий в Твери, выпустившего продукцию в похожей упаковке.
Рассмотрение дела состоялось 26 мая.
В антимонопольной службе сообщили, что предприятие подозревается в нарушении п.2 ст. 14.6 Федерального закона "О защите конкуренции".
- Согласно законодательству, не допускается копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар, - учтонили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU