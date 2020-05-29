В Тверской области производители мармелада спорят из-за дизайна упаковки

29 Май 2020 2020-05-29T17:32:34+03:00

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Тверское УФАС России по заявлению производителя мармелада, расположенного в Лихославльском районе, возбудило дело в отношении другого производителя кондитерских изделий в Твери, выпустившего продукцию в похожей упаковке.

Рассмотрение дела состоялось 26 мая.

В антимонопольной службе сообщили, что предприятие подозревается в нарушении п.2 ст. 14.6 Федерального закона "О защите конкуренции".

- Согласно законодательству, не допускается копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар, - учтонили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU