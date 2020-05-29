В Тверской области ограничительные меры из-за коронавируса продлили на неопределенный срок

29 Май 2020 2020-05-29T16:46:46+03:00

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В Тверской области продлены ограничения в отношении объектов туристической индустрии и образования. Постановление было принято на заседании Президиума Правительства региона, которое 29 мая провел губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. С этого момента ограничено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, санаториях, включая санаторно-оздоровительные детские лагеря. Исключение действует лишь для лиц, находящихся в служебных командировках.

Ранее запрет действовал до 1 июня 2020 года. Теперь его продлили на неопределенный срок - до отмены соответствующим документом.

Также приостановлен прием детей в организации отдыха и оздоровления сезонного или круглогодичного действия.

В детских садах работают только дежурные группы до отмены меры в установленном порядке. Закрыты спортивные школы и организации дополнительного образования.

С 1 июня 2020 года школам разрешили проводить консультации по подготовке к ЕГЭ с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Также допускается проведение программ внеурочной деятельности, воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU