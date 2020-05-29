В парке Победы Твери вредителей ловят на феромоны

29 Май 2020 2020-05-29T16:33:58+03:00

В парке Победы вредителей ловят на феромоны Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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Двадцать феромонных ловушек установили в парке Победы специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Приспособления развесили на плодовых деревьях для обнаружения очагов карантинных насекомых-вредителей, таких как восточная плодожорка. Специалисты уверяют, что ловушки безопасны для человека и окружающей среды.

Через четыре недели ловушки снимут и отправят на исследование в Тверскую межобластную ветлабораторию для проведения идентификации видового состава собранных насекомых.

ИСТОЧНИК KP.RU