2020-05-29T16:33:58+03:00
Общество

В парке Победы Твери вредителей ловят на феромоны

Специальные ловушки равесили на плодовых деревьях
Ольга ТРОФИМОВА
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В парке Победы вредителей ловят на феромоны Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской областиВ парке Победы вредителей ловят на феромоны Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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Двадцать феромонных ловушек установили в парке Победы специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Приспособления развесили на плодовых деревьях для обнаружения очагов карантинных насекомых-вредителей, таких как восточная плодожорка. Специалисты уверяют, что ловушки безопасны для человека и окружающей среды.

Через четыре недели ловушки снимут и отправят на исследование в Тверскую межобластную ветлабораторию для проведения идентификации видового состава собранных насекомых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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