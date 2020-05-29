2020-05-29T16:16:36+03:00
Общество

Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Бежецк

Помощь потребовалась пациенту с коронарным синдромом
Ольга ТРОФИМОВА
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Помощь санавиации потребовалась пациенту из Бежецка Фото: областной МинздравПомощь санавиации потребовалась пациенту из Бежецка Фото: областной Минздрав
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27 мая вертолет МИ-8-МТВ-1 МЧС России с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы Твери вылетал в Бежецк.

Из первичного сосудистого центра Бежецкой центральной районной больницы был эвакуирован мужчина с острым коронарным синдромом.

Пациента доставили в региональный сосудистый центр ОКБ для прохождения лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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