Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Бежецк

29 Май 2020 2020-05-29T16:16:36+03:00

Помощь санавиации потребовалась пациенту из Бежецка Фото: областной Минздрав

Помощь потребовалась пациенту с коронарным синдромом

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27 мая вертолет МИ-8-МТВ-1 МЧС России с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы Твери вылетал в Бежецк.

Из первичного сосудистого центра Бежецкой центральной районной больницы был эвакуирован мужчина с острым коронарным синдромом.

Пациента доставили в региональный сосудистый центр ОКБ для прохождения лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU