Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Бежецк
Помощь потребовалась пациенту с коронарным синдромом
Помощь санавиации потребовалась пациенту из Бежецка Фото: областной Минздрав
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27 мая вертолет МИ-8-МТВ-1 МЧС России с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы Твери вылетал в Бежецк.
Из первичного сосудистого центра Бежецкой центральной районной больницы был эвакуирован мужчина с острым коронарным синдромом.
Пациента доставили в региональный сосудистый центр ОКБ для прохождения лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU