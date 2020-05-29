Жительница Удомли Тверской области организовала нелегальный мини-сад для малышей
В Удомле в ходе прокурорской проверки было установлено, что в частном жилом доме размещен мини-сад для маленьких детей. В "учреждении" на момент проверки было пятеро детей в возрасте до трех лет. Владелец осуществляла деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
По выявленному факту Удомельской межрайонной прокуратурой в отношении местной жительницы возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновной назначен штраф.
В настоящее время владельцем детского сада ведется работа по регистрации предпринимательской деятельности в установленном законом порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU