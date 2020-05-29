2020-05-29T15:50:43+03:00
Происшествия

С дачного участка жительницы Тверской области украли банный котел из нержавейки

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Злоумышленника задержали полицейскиеЗлоумышленника задержали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В полицию обратилась 69-летняя жительница Вышневолоцкого городского округа. Женщина рассказала, что с ее дачного участка был похищен банный котел из нержавейющей стали.

На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Им оказался 44-летний неработающий ранее судимый местный житель. В полиции фигурант сознался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области ограничительные меры из-за коронавируса продлили на неопределенный срок
В парке Победы Твери вредителей ловят на феромоны
Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Бежецк
Жительница Удомли Тверской области организовала нелегальный мини-сад для малышей
С дачного участка жительницы Тверской области украли банный котел из нержавейки
В Тверской области браконьер ловил рыбу запрещенной сетью
Жительница Бежецка, пытавшаяся дважды переехать мужчину на автомобиле, сядет в тюрьму на семь лет
Две несовершеннолетние девушки пострадали в ДТП на улице Бобкова в Твери
Уголовное дело о травмировании подростка на футбольном поле в Тверской области направлено в суд
При столкновении двух легковушек в Тверской области пострадали четыре человека
В Тверской области госавтоинспекторы помогли найти пропавшего мужчину
В Тверской области недалеко от трассы М-10 столкнулись два большегруза
В Тверской области строят объекты для "Волжского моря" в Завидово
В Твери у гипермаркета "Карусель" образовалась огромная очередь
За сутки в Тверской области от коронавируса вылечился 41 человек
В Твери началась прямая трансляция последнего звонка
Тело погибшего мужчины выловили из реки в Тверской области
В Тверской области введут доплаты для сотрудников детдомов и школ-интернатов
МЧС предупреждает о дождях и грозах в Тверской области