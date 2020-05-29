С дачного участка жительницы Тверской области украли банный котел из нержавейки
Злоумышленник задержан
Злоумышленника задержали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратилась 69-летняя жительница Вышневолоцкого городского округа. Женщина рассказала, что с ее дачного участка был похищен банный котел из нержавейющей стали.
На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Им оказался 44-летний неработающий ранее судимый местный житель. В полиции фигурант сознался в содеянном.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU