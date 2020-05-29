В Тверской области браконьер ловил рыбу запрещенной сетью

29 Май 2020 2020-05-29T15:35:33+03:00

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Сотрудники Весьегонского отдела полиции совместно с представителем рыбоохраны во время рейда в Весьегонском муниципальном округе на берегу реки Черная задержали 51-летнего браконьера.

Мужчина установил на водоеме 60-метровую рыболовную сеть с размером ячеи 60 мм и выловил ею более 20 экземпляров рыб, среди которых лещ и синец.

- Своими противоправными деяниями любитель незаконной рыбалки нанес значительный ущерб водным биоресурсам Тверской области, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 256 УК РФ. Фигуранту грозит до полумиллиона рублей или лишение свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU