Две несовершеннолетние девушки пострадали в ДТП на улице Бобкова в Твери
Их доставили в больницу
Две девушки пострадали в ДТП на улице БобковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 29 мая, в районе дома №10 по улице Бобкова в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "Опель Астра" не уступил дорогу водителю на автомобиле "Киа Венго". В результате столкновения "Киа" наехала на 17-летнюю девушку-пешехода, которая находилась на тротуаре. Также в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка "Опеля".
У обеих девочек - травмы головы. Пострадавших доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU