Две несовершеннолетние девушки пострадали в ДТП на улице Бобкова в Твери

29 Май 2020 2020-05-29T14:29:36+03:00

Две девушки пострадали в ДТП на улице Бобкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла днем, 29 мая, в районе дома №10 по улице Бобкова в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "Опель Астра" не уступил дорогу водителю на автомобиле "Киа Венго". В результате столкновения "Киа" наехала на 17-летнюю девушку-пешехода, которая находилась на тротуаре. Также в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка "Опеля".

У обеих девочек - травмы головы. Пострадавших доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU