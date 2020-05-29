Уголовное дело о травмировании подростка на футбольном поле в Тверской области направлено в суд

29 Май 2020 2020-05-29T13:27:07+03:00

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В Тверской области следователи завершили расследование уголовного дела по факту травмирования 17-летнего подростка на футбольном поле в Вышневолоцком городском округе.

Напомним, ЧП произошло 23 апреля 2019 года в поселке Красномайский. Во время игры в футбол, парень схватился руками за верхнюю балку футбольных ворот, которые под весом несовершеннолетнего упали и причинили ему телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали.

Позже выяснилось, что конструкция была установлена с нарушением технологических норм и не закрепленна надлежащим образом. На директора фирмы-подрядчика - ООО "Э-Строитель" - завели уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

- В ходе расследования уголовного дела следователем Следственного комитета с участием специалиста ЦМТУ Росстандарта территориального отдела по Тверской области осмотрено сооружение на предмет безопасного использования. С поля изъяты футбольные ворота, не отвечающие требованиям безопасности. Изъята документация по исполнению муниципального контракта на поставку и установку плоскостного спортивного сооружения – футбольного поля с искусственным травяным покрытием. Допрошен ряд свидетелей, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU