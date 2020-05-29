При столкновении двух легковушек в Тверской области пострадали четыре человека
Угрозы жизни нет
Четыре человека получили травмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла около полудня 29 мая, на 18-м км+500 м автодороги Починок-Удомля в Удомельском городском округе.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "ВАЗ-2107", выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество водителю автомобиля "Форд". В результате "Форд" съехал в кювет.
В ДТП пострадали четверо. Угрозы жизни и признаков алкогольного опьянения нет.
ИСТОЧНИК KP.RU