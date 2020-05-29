При столкновении двух легковушек в Тверской области пострадали четыре человека

29 Май 2020 2020-05-29T13:08:53+03:00

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Авария произошла около полудня 29 мая, на 18-м км+500 м автодороги Починок-Удомля в Удомельском городском округе.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "ВАЗ-2107", выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество водителю автомобиля "Форд". В результате "Форд" съехал в кювет.

В ДТП пострадали четверо. Угрозы жизни и признаков алкогольного опьянения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU