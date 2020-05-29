2020-05-29T12:48:56+03:00
Общество

В Тверской области госавтоинспекторы помогли найти пропавшего мужчину

27 мая он ушел из больницы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области госавтоинспекторы помогли найти пропавшего мужчину Фото: архив "КП"В Тверской области госавтоинспекторы помогли найти пропавшего мужчину Фото: архив "КП"
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Автоинспекторы Ржевского района помогли волонтерам ВПСО "Сова" найти пропавшего мужчину. Утром, 27 мая он ушел из лечебного корпуса ЦРБ на ул. Карла Маркса в Ржеве, не завершив лечение.

Говорить мужчина не мог, но имел при себе мобильный телефон, по нему его и смогли найти. Сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Ржевский" вместе с волонтерами проехали по улицам города, издавая специальный звуковой сигнал. В это время диспетчер ЛНС слушал в трубке звуки, которые окружают мужчину. По периодичности проезда машин волонтеры и полицейские определили, что это отдаленная от центра дорога.

- Мужчину обнаружили на железнодорожном переезде, откуда доставили его обратно в медицинское учреждение, а впоследствии родственники отвезли его домой, - ссобщили в УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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