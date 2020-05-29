В Тверской области госавтоинспекторы помогли найти пропавшего мужчину
Автоинспекторы Ржевского района помогли волонтерам ВПСО "Сова" найти пропавшего мужчину. Утром, 27 мая он ушел из лечебного корпуса ЦРБ на ул. Карла Маркса в Ржеве, не завершив лечение.
Говорить мужчина не мог, но имел при себе мобильный телефон, по нему его и смогли найти. Сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Ржевский" вместе с волонтерами проехали по улицам города, издавая специальный звуковой сигнал. В это время диспетчер ЛНС слушал в трубке звуки, которые окружают мужчину. По периодичности проезда машин волонтеры и полицейские определили, что это отдаленная от центра дорога.
- Мужчину обнаружили на железнодорожном переезде, откуда доставили его обратно в медицинское учреждение, а впоследствии родственники отвезли его домой, - ссобщили в УГИБДД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU