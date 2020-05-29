В Тверской области недалеко от трассы М-10 столкнулись два большегруза

29 Май 2020 2020-05-29T12:05:09+03:00

В Конаковском районе столкнулись два большегруза Фото: Кирилл ЧАЩИН

Один из водителей получил травмы

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Авария произошла около 9:00 утра, на 112-м км+100 м трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель на автомобиле "МАН" оствановился на светофоре, и в него сзади въехал водитель на большегрузе "МАЗ".

В результате ДТП пострадал водитель "МАЗа". Он доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU