2020-05-29T12:05:09+03:00
Происшествия

В Тверской области недалеко от трассы М-10 столкнулись два большегруза

Один из водителей получил травмы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Конаковском районе столкнулись два большегрузаВ Конаковском районе столкнулись два большегрузаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла около 9:00 утра, на 112-м км+100 м трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель на автомобиле "МАН" оствановился на светофоре, и в него сзади въехал водитель на большегрузе "МАЗ".

В результате ДТП пострадал водитель "МАЗа". Он доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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