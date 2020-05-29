2020-05-29T11:59:39+03:00
Общество

В Тверской области строят объекты для "Волжского моря" в Завидово

За три года там запланировано построить причал, обустроить акваторию порта и многое другое
Александр ЖМУЛИН
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На встрече в правительстве региона обсуждались вопросы электро- и газооснабжения будущих объектов кластера. Фото: ПТОНа встрече в правительстве региона обсуждались вопросы электро- и газооснабжения будущих объектов кластера. Фото: ПТО
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Областное правительство сообщает, что пандемия не повлияла на ход реализации инвестиционного туристического проекта "Волжское море" на территории особой экономической зоны «Завидово» в Конаковском районе.

Эта тему губернатор Игорь Руденя обсудил на встрече с председателем Совета директоров группы компаний «Агранта», председателем Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергеем Бачиным.

На сегодняшний день на федеральную субсидию в 330,8 млн рублей в Завидово для объектов кластера построен водозаборный узел со станцией водоподготовки. Кроме того, воздвигнут мост для пешеходов через реку Дойбица.

В этом году стартовали работы по созданию инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша. За три года там должны построить причальные сооружения, подъездную автодорогу и парковку, создать акваторию порта, укрепить берег, провести наружные инженерные сети.

"Волжское море" объединяет также ряд объектов в городах Кимры, Кашин, Калязин. В Твери по проекту будет построен пешеходный мост через Тьмаку.

В общем на инфраструктуру кластера выделяется более 1,2 млрд рублей, из них 84% - средства федерального бюджета, 16% - областной казны.

Мост через реку Дойбица. Фото: ПТО

Мост через реку Дойбица. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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