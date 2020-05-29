2020-05-29T11:21:46+03:00
Общество

В Твери у гипермаркета "Карусель" образовалась огромная очередь

Перед закрытием в магазине распродают товар
Ольга ТРОФИМОВА
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Очередь в гипермаркет "Карусель" Фото: Анна АндрусенкоОчередь в гипермаркет "Карусель" Фото: Анна Андрусенко
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Утром, 29 мая, на улице у входа в гипермаркет "Карусель", что на Коминтерна около вокзала в Твери, образовалась огромная очередь.

Очевидцы сообщили "КП"-Тверь", что люди рвутся попасть в магазин, где перед закрытием обещают большие скидки. Доходит дело до ругани и скандалов.

Напомним, вчера стало известно, что магазин закрывают в связи с реконструкцией. На торговых площадях планируют открыть новый гипермаркет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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