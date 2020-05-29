За сутки в Тверской области от коронавируса вылечился 41 человек
В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 41 человека. Общее количество зараженных на 29 мая составило 1517 человек. После заболевания выздоровели 1024 человека (+41 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.
471 пациент (0 за сутки) остается под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, смертельных случаев за минувшие сутки не зафиксировано. С начала пандемии скончались 22 пациента. Все они имели хронические заболевания.
По стране зафиксировано 8572 новых случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»