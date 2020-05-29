В Твери началась прямая трансляция последнего звонка
В Твери 29 мая последний звонок прозвенит для 2270 выпускников школ города. Из-за эпидситуации по коронавирусу все торжественные мероприятия проходят в режиме онлайн.
Ровно в 10:00 утра на канале "YouTube"и на странице в соцсети администрации города Твери началась прямая трансляция мероприятия.
Школьников поздравляют родители, учителя. Прозвучало поздравление от губернатора Игоря Рудени. Глава региона пожелал выпускникам не забывать своих учителей, оставаться порядочными людьми и быть достойными гражданами.
С 12 часов праздничные мероприятия продолжатся во всех образовательных учреждениях.
ИСТОЧНИК KP.RU