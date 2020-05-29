В Тверской области введут доплаты для сотрудников детдомов и школ-интернатов

29 Май 2020 2020-05-29T09:15:48+03:00

На надбавки сотрудникам детдомов и школ-интернатов из областного бюджета выделят 16,6 млн рублей Фото: Анастасия Осипова

Это будут региональные выплаты за работу в вахтовым режиме в связи с пандемией

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С инициативой ввести свои региональные доплаты для сотрудников детских домов и школ-интернатов выступил губернатор Игорь Руденя. речь идет о сотрудниках стационарных учреждений образования, которые в связи с пандемией перешли на вахтовый режим работы.

Введение региональных надбавок для этих специалистов обусловлено тем, что им в отличие от работников учреждений соцзащиты не установлены федеральные доплаты за особые условия труда.

Сегодня в Тверской области 12 детских домов и школ-интернатов функционируют в режиме изоляции, чтобы избежать риска вспышки заражения коронавирусом.

На вахтовый режим работы перешли 362 специалиста детских домов и школ-интернатов. На надбавки им из областного бюджета будет направлено 16,6 млн рублей. Для педагогов и медработников региональная выплата составит 25 тыс. рублей, для младших воспитателей и обслуживающего персонала – 10 тыс.

ИСТОЧНИК KP.RU