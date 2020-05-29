2020-05-29T09:11:34+03:00
Общество

МЧС предупреждает о дождях и грозах в Тверской области

Погода испортится 29 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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О грозах предупредили жителей Тверской областиО грозах предупредили жителей Тверской областиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает, что в период с 29 по 31 мая на территории региона пройдут обильные и интенсивные осадки, местами грозы. Отдельные порывы ветра при грозе будут достигать 12-17 м/с.

При этом теплая погода сохранится: днем воздух прогреется до +15... +20 градусов, ночью +9... +14.

Жителей и гостей региона предупреждают о соблюдении безопасности во время непогоды и просят при усилении ветра ограничить выход из зданий. Не рекомендуется прятаться от сильного ветра около стен домов, под крышами, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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