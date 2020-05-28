В Тверской области нет тяжелых случаев заболевания коронавирусом у детей

28 Май 2020 2020-05-28T23:20:34+03:00

За время время пандемии было госпитализировано 27 из 122 детей с подтверждённым диагнозом коронавируса. Фото: ПТО

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Губетрнатор Игорьь Руденя в прямом телеэфире сообщил, что в регионе не зафиксировано случаев заболевания COVID-19 тяжелой степени среди детей.

За время время пандемии было госпитализировано 27 из 122 детей с подтверждённым диагнозом коронавируса. У большинства болезнь протекает в лёгкой форме или вовсе без симптомов.

- Видим, что дети гораздо легче переносят коронавирус. Есть примеры, когда госпитализируют всю семью, и дети гораздо быстрее выздоравливают либо болеют в легкой форме. Несмотря на это очень важно профилактировать их заражение, - отметил Игорь Руденя.

В случае средней тяжести заболевания детей предусмотрена их госпитализация в инфекционные госпитали в Калининской ЦРБ или горбольнице № 6. Также созданы койки для новорождённых в инфекционном отделении клинической детской больницы № 2 в Твери.

- Во 2-м роддоме обеспечена возможность принимать роды у женщин с коронавирусной инфекцией, там есть группа реанимации. При необходимости готовы приехать специалисты областного перинатального центра и оказать помощь, - сообщил Игорь Руденя.

При инфекционном госпитале тверской горбольницы № 6 созданы спецбоксы, а также родильный зал с реанимационным оборудованием для новорождённых.

ИСТОЧНИК KP.RU