В Твери после пандемии создадут центр для реабилитации переболевших COVID-19
28 мая губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире рассказал о судьбе Тверского областного лечебно-реабилитационного центра, где на днях открыли новый инфекционный госпиталь.
Как сказал губернатор, центр после пандемии вернется к своей обычной работе. НО есть один нюанс.
- После эпидемии на базе центра предполагается создать условия для реабилитации больных коронавирусом. Такого опыта еще не было в России, но мы полагаем, что после этой болезни некоторым людям может потребоваться реабилитация, - сообщил Игорь Руденя.
Губернатор также добавил, что возле центра установят отдельное строение, где будет размещен новый компьютерный томограф.
ИСТОЧНИК KP.RU
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