2020-05-28T22:55:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Твери после пандемии создадут центр для реабилитации переболевших COVID-19

Об этом сообщил глава региона
Александр ЖМУЛИН
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В лечебно-реабилитационном центре открыли госпиталь на 200 коек. Фото: ПТОВ лечебно-реабилитационном центре открыли госпиталь на 200 коек. Фото: ПТО
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28 мая губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире рассказал о судьбе Тверского областного лечебно-реабилитационного центра, где на днях открыли новый инфекционный госпиталь.

Как сказал губернатор, центр после пандемии вернется к своей обычной работе. НО есть один нюанс.

- После эпидемии на базе центра предполагается создать условия для реабилитации больных коронавирусом. Такого опыта еще не было в России, но мы полагаем, что после этой болезни некоторым людям может потребоваться реабилитация, - сообщил Игорь Руденя.

Губернатор также добавил, что возле центра установят отдельное строение, где будет размещен новый компьютерный томограф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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