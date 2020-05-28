2020-05-28T21:44:26+03:00
Общество

Игорь Руденя рассказал, как и где пройдет парад Победы в Тверской области

Губернатор вновь вышел в прямой телеэфир
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор рассказал о том, что парад Победы пройдет в Твери и Ржеве. Фото: ПТОГубернатор рассказал о том, что парад Победы пройдет в Твери и Ржеве. Фото: ПТО
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28 мая губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире сообщил, что в Тверской области парад Победы 24 июня, в назначенный президентом Владимиром Путиным день, проведут в Твери и Ржеве.

Игорь Руденя также сообщил, что в обоих городах региона парад пройдет в новом формате - с участием военной техники.

В Твери шествие пройдет у стелы «Город воинской славы». Планируется участие 35 парадных расчётов, более 1700 человек, 23 единицы техники, в том числе зенитно-ракетных комплексов С-125, С-200, С-300, БТР, новых боевых машин «СМЕРЧ».

- Всех приглашаем, но при этом не забудем, что еще есть необходимость выдерживать социальную дистанцию и применять защитные средства для профилактики заболеваний ковидной инфекции, - добавил Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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