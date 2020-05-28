В Ржеве Тверской области пешеход пострадал от упавшего на него светофора

28 Май 2020 2020-05-28T20:27:17+03:00

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28 мая в Ржеве Тверской области произошло ДТП с пострадавшим пешеходом.

21-летний водитель, управляя грузовым автомобилем "Мерседес" манипулятор в районе Ленинградского шоссе у дома №52, наехал на препятствие. При движении он не опустил крановую установку, в результате чего стрела крана задела воздушную линию электропередачи, соединяющую два светофора.

В результате натяжения проводов один из светофоров упал. Но при этом задел 19-летнего пешехода.

- У молодого человека предположительно - скальпированная рана головы и шеи. Водитель автомобиля был трезв - комментируют в УГИБДД по Тверской области.

Водитель забыл опустить стрелу крана. Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU