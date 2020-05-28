2020-05-28T19:35:55+03:00
Общество

В День защиты детей в Твери проведут горячую линию по вопросам алиментов

Консультировать будут судебные приставы
Виктория ТУШКОВА
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По телефону можно будет задать вопросы о взыскании алиментов на детейПо телефону можно будет задать вопросы о взыскании алиментов на детейФото: Анастасия ОСИПОВА
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В День защиты детей, 1 июня, в Твери будет работать телефонная горячая линия по вопросам взыскания алиментов на содержание детей. Линию организуют судебные приставы - Управление ФССП по Тверской области.

Звонки будут приниматься по телефону: 8 (4822) 55-91-18 в понедельник, 1 июня 2020 года, с 9:00 до 17:00.

Обратившиеся смогут задать все интересующие вопросы о взыскании алиментов на детей. В частности - о возбуждении исполнительных производств, порядке взыскания задолженности по алиментам, принудительных мерах к должникам-алиментщикам.

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов сообщает, что если ответ на обращение сразу дать будет невозможно, оно будет зарегистрировано и обязательно рассмотрено в установленный законом срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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