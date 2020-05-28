В Тверской области выделят средства на ремонт помещений для КТ в больницах

28 Май 2020 2020-05-28T19:18:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Верхневолжье закупают томографы для городской больницы № 6 Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской ЦРБ. При этом на заседании бюджетной комиссии правительства региона принято решение направить еще 24 млн рублей из областного бюджета на ремонт помещений под новое оборудование и старых компьютерных томографов в некоторых медучреждениях.

Как сообщает областное правительство, кабинеты для установки томографов будут ремонтировать в Областной клинической больнице и Клинической больнице скорой медицинской помощи в Твери.

Отметим, что КТ сегодня позволяют врачам точнее ставить диагноз больным коронавирусом.

Ранее, 22 мая, губернатор Игорь Руденя выступил с федеральными инициативами по инвентаризации томографов в больницах регионов. Также Игорь Руденя предложил переносить КТ из зданий больниц в специальные модульные помещения, чтобы снизить риски перекрестного заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU