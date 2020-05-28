2020-05-28T19:18:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области выделят средства на ремонт помещений для КТ в больницах

На это направят 24 млн рублей
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Томографы закупают для нескольких больниц региона. Фото: ПТОТомографы закупают для нескольких больниц региона. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Верхневолжье закупают томографы для городской больницы № 6 Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской ЦРБ. При этом на заседании бюджетной комиссии правительства региона принято решение направить еще 24 млн рублей из областного бюджета на ремонт помещений под новое оборудование и старых компьютерных томографов в некоторых медучреждениях.

Как сообщает областное правительство, кабинеты для установки томографов будут ремонтировать в Областной клинической больнице и Клинической больнице скорой медицинской помощи в Твери.

Отметим, что КТ сегодня позволяют врачам точнее ставить диагноз больным коронавирусом.

Ранее, 22 мая, губернатор Игорь Руденя выступил с федеральными инициативами по инвентаризации томографов в больницах регионов. Также Игорь Руденя предложил переносить КТ из зданий больниц в специальные модульные помещения, чтобы снизить риски перекрестного заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области нет тяжелых случаев заболевания коронавирусом у детей
В Твери после пандемии создадут центр для реабилитации переболевших COVID-19
Игорь Руденя рассказал, как и где пройдет парад Победы в Тверской области
В Тверской области водитель на иномарке "зацепил" обочину и врезался в дерево
В Ржеве Тверской области пешеход пострадал от упавшего на него светофора
В День защиты детей в Твери проведут горячую линию по вопросам алиментов
В Тверской области выделят средства на ремонт помещений для КТ в больницах
Водитель мопеда погиб после столкновения с кроссовером в Тверской области
Законность застройки на Селигере в Тверской области проверяют следователи
В Твери задержаны полицейские, которые незаконно изъяли алкоголь на сумму более 700 тыс. рублей
Медики Тверской области получили благотворительную помощь
На аэродроме в Тверской области горел истребитель МиГ-31
Весна заканчивается в Твери с отставанием на одну неделю
Жителей города Кимры Тверской области обязали носить маски в общественных местах
В Тверской области ужесточили требования к работе рюмочных
Случайная собутыльница обокрала жительницу Тверской области
Гипермаркет "Карусель" на улице Коминтерна в Твери закрывается на реконструкцию
В Тверской области приняли закон о налоговом режиме для самозанятых