В Тверской области выделят средства на ремонт помещений для КТ в больницах
В Верхневолжье закупают томографы для городской больницы № 6 Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской ЦРБ. При этом на заседании бюджетной комиссии правительства региона принято решение направить еще 24 млн рублей из областного бюджета на ремонт помещений под новое оборудование и старых компьютерных томографов в некоторых медучреждениях.
Как сообщает областное правительство, кабинеты для установки томографов будут ремонтировать в Областной клинической больнице и Клинической больнице скорой медицинской помощи в Твери.
Отметим, что КТ сегодня позволяют врачам точнее ставить диагноз больным коронавирусом.
Ранее, 22 мая, губернатор Игорь Руденя выступил с федеральными инициативами по инвентаризации томографов в больницах регионов. Также Игорь Руденя предложил переносить КТ из зданий больниц в специальные модульные помещения, чтобы снизить риски перекрестного заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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