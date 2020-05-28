В Твери задержаны полицейские, которые незаконно изъяли алкоголь на сумму более 700 тыс. рублей

28 Май 2020 2020-05-28T16:42:50+03:00

Задержанные незаконно изъяли у владельца одного из магазинов алкогольные напитки на сумму более 700 тысяч рублей. Фото: СУСК России по Тверской области

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28 мая Следственное управление СК РФ по Тверской области сообщило о задержании пятерых сотрудников регионального УЭБ и ПК УМВД России.

Следствие установило, что они незаконно изъяли у владельца одного из магазинов алкогольные напитки на сумму более 700 тысяч рублей. Изъятие было проведено под видом проверки на предмет продажи контрафактного товара. Кроме этого, на владельца изъятой продукции было незаконно заведено уголовное дело. В результате неправомерных действий полицейских потерпевшему был причинен материальный ущерб.

Сотрудниками СК совместно с УФСБ и подразделением собственной безопасности УМВД РФ по Тверской области было проведено задержание подозреваемых, а также обыски по месту их жительства и работы.

- Суд принял решение о заключении их под стражу на время следствия. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по данному делу, комментируют в СУ СК России по Тверской области.

По месту их жительства и работы прошли обыски. Фото: СУСК России по Тверской области

Во время обыска. Фото: СУСК России по Тверской области

Незаконно изъятый алкоголь нашли и на рабочем месте. Фото: СУСК России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU