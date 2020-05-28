Медики Тверской области получили благотворительную помощь

28 Май 2020 2020-05-28T16:19:05+03:00

В инфекционные госпиталя направлено 20 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты

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В инфекционные госпитали Тверской области поступило 20 тысяч медицинских комплектов для медиков, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.

В составе комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ) - респираторы, защитные костюмы, очки, бахилы и перчатки. Комплекты поступили в рамках заключенного при поддержке Правительства региона соглашения о сотрудничестве Фонда Твери и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Медики Верхневолжья первыми из девяти регионов-участников программы получили благотворительную помощь.

6000 единиц средств индивидуальной защиты доставлены в городскую больницу №6, по 1000 СИЗ передано тверской станции скорой медицинской помощи и Конаковской ЦРБ.

Средства индивидуальной защиты также направлены областной клинической больнице, Калининской, Зубцовской и Нелидовской ЦРБ, 1-й городской больнице.

В дальнейшем планируется, что Тверская область также получит благотворительную помощь на приобретение продуктовых наборов нуждающимся и "банок Боброва" – аппаратов, необходимых для подачи кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU