2020-05-28T14:58:50+03:00
Общество

Весна заканчивается в Твери с отставанием на одну неделю

Это заметно и по цветению сирени
Ирина ТАРАСОВА
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Плодовые деревья зацвели позже, а сирень в этом году и вовсе опоздала по срокамПлодовые деревья зацвели позже, а сирень в этом году и вовсе опоздала по срокамФото: Ирина ТАРАСОВА
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Если зима в этом году удивила всех отсутствием морозов и снега, то и весна тоже не отстала. Сначала резкое потепление, потом холода и ливни. Все это привело к тому, что и плодовые деревья зацвели позже, а сирень и вовсе опоздала по всем срокам.

- Действительно, весной мы очень резко стартовали, опережали все сроки. А потом возвратные холода не просто затормозили, но и сбили их. Теперь мы отстаем. Надо сказать, что это впервые такой сезон. Никогда такого не было, чтобы мы сначала обгоняли больше чем на месяц, а потом отстали как минимум на неделю, - комментирует директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев.

Что касается нормы, то мы ее догоним, уверен Юрий Викторович.

- Сейчас температура стабилизировалась, днем - около 20 градусов. У растений быстро восстанавливаются все циклы. Так что скоро мы войдем в обычные календарные сроки для центральной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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