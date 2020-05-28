28 Май 2020 2020-05-28T14:10:45+03:00

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В Тверской области ужесточили требования к работе рюмочных. Изменения в закон "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Тверской области" приняли в областном парламенте.

Изменения рассмотрели в двух чтениях. По новым требованиям на территории Верхневолжья запрещается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общепита с площадью зала менее 50 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

- Федеральные нормы допускают общую площадь не менее 20 квадратных метров. Регионам предоставлено право самим законодательно устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, - уточнили в пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области.

Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU