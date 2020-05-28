Случайная собутыльница обокрала жительницу Тверской области
Из квартиры женщины пропали деньги
Из квартиры женщины пропали деньгиФото: Мария ЛЕНЦ
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В дежурную часть обратилась 59-летняя жительница Нелидово. Женщина сообщила, что в день происшествия пригласила к себе малознакомую женщину, чтобы вместе выпить. Когда гостья ушла, хозяйка обнаружила пропажу денег.
Полицейские опросили соседей и свидетелей произошедшего, на месте изъяли следы рук подозреваемой.
В ходе розыска личность и местонахождение злоумышленницы были установлены. Ею оказалась 47-летняя местная жительница. Подозреваемая призналась в содеянном.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU