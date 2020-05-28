2020-05-28T13:49:28+03:00
Происшествия

Случайная собутыльница обокрала жительницу Тверской области

Из квартиры женщины пропали деньги
Ольга ТРОФИМОВА
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Из квартиры женщины пропали деньгиИз квартиры женщины пропали деньгиФото: Мария ЛЕНЦ
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В дежурную часть обратилась 59-летняя жительница Нелидово. Женщина сообщила, что в день происшествия пригласила к себе малознакомую женщину, чтобы вместе выпить. Когда гостья ушла, хозяйка обнаружила пропажу денег.

Полицейские опросили соседей и свидетелей произошедшего, на месте изъяли следы рук подозреваемой.

В ходе розыска личность и местонахождение злоумышленницы были установлены. Ею оказалась 47-летняя местная жительница. Подозреваемая призналась в содеянном.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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