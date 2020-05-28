2020-05-28T13:41:04+03:00
Экономика

Гипермаркет "Карусель" на улице Коминтерна в Твери закрывается на реконструкцию

На его месте в скором времени откроется другой
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На месте "Карусели" откроется новый гипермаркетНа месте "Карусели" откроется новый гипермаркетФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Твери гипермаркет "Карусель" на улице Коминтерна закрывается на реконструкцию. 31 станет последнийм рабочим днем.

Однако, долго место пустовать не будет.

- Здесь откроется другой сетевой гипермаркет, торговая площадь составит около 1 900 кв.адратных метров, - сообщили ТИА в пресс-службе "X5 Retail Group".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24