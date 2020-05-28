Гипермаркет "Карусель" на улице Коминтерна в Твери закрывается на реконструкцию
На его месте в скором времени откроется другой
На месте "Карусели" откроется новый гипермаркетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери гипермаркет "Карусель" на улице Коминтерна закрывается на реконструкцию. 31 станет последнийм рабочим днем.
Однако, долго место пустовать не будет.
- Здесь откроется другой сетевой гипермаркет, торговая площадь составит около 1 900 кв.адратных метров, - сообщили ТИА в пресс-службе "X5 Retail Group".
ИСТОЧНИК KP.RU