Гипермаркет "Карусель" на улице Коминтерна в Твери закрывается на реконструкцию

28 Май 2020 2020-05-28T13:41:04+03:00

На его месте в скором времени откроется другой

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В Твери гипермаркет "Карусель" на улице Коминтерна закрывается на реконструкцию. 31 станет последнийм рабочим днем.

Однако, долго место пустовать не будет.

- Здесь откроется другой сетевой гипермаркет, торговая площадь составит около 1 900 кв.адратных метров, - сообщили ТИА в пресс-службе "X5 Retail Group".

ИСТОЧНИК KP.RU