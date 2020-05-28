В Тверской области приняли закон о налоговом режиме для самозанятых

28 Май 2020 2020-05-28T13:26:22+03:00

Он вступит в силу с 1 июля

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28 мая депутаты областного парламента приняли закон о введении в регионе специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» для самозанятых. У нас к ним отнясмтся примерно 4 тыс. граждан.

Закон разработан по инициативе губернатора Игоря Рудени в связи с эпидемиологической ситуацией в качестве одной из мер поддержки для бизнеса.

Новый налоговый режим начнёт действовать с 1 июля 2020 года.

Как сообщает областное правительство, его суть в том, чтобы дать гражданам, которые трудятся самостоятельно, зарабатывать без риска получить штраф от государства за неуплату налогов. Также они смогут пользоваться мерами господдержки для предпринимателей.

В соответствие с новым законом самозанятые в нашем регионе смогут выйти из тени и платить со своих доходов налог по льготным ставкам: 4% - при предоставлении услуг физлицам, 6% - юрлицам.

Переход на специальный налоговый режим максимально прост. Необходимо установить приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы», зарегистрироваться по паспортным данным или через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.

ИСТОЧНИК KP.RU