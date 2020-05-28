В Тверской области приняли закон о налоговом режиме для самозанятых
28 мая депутаты областного парламента приняли закон о введении в регионе специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» для самозанятых. У нас к ним отнясмтся примерно 4 тыс. граждан.
Закон разработан по инициативе губернатора Игоря Рудени в связи с эпидемиологической ситуацией в качестве одной из мер поддержки для бизнеса.
Новый налоговый режим начнёт действовать с 1 июля 2020 года.
Как сообщает областное правительство, его суть в том, чтобы дать гражданам, которые трудятся самостоятельно, зарабатывать без риска получить штраф от государства за неуплату налогов. Также они смогут пользоваться мерами господдержки для предпринимателей.
В соответствие с новым законом самозанятые в нашем регионе смогут выйти из тени и платить со своих доходов налог по льготным ставкам: 4% - при предоставлении услуг физлицам, 6% - юрлицам.
Переход на специальный налоговый режим максимально прост. Необходимо установить приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы», зарегистрироваться по паспортным данным или через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.
ИСТОЧНИК KP.RU
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