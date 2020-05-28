В некоторых муниципалитетах Тверской области бригады скорой помощи объявлены инфекционными

28 Май 2020 2020-05-28T11:03:51+03:00

Это значит, что они работают в сложных условиях и будут получать повышенные надбавки

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Все бригады скорой помощи в восьми муниципалитетах региона получили статус инфекционных в связи с тем, что там зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом или там расположены межрайонные медцентры.

Речь идет о Твери, Кимрах, Ржеве Торжке, Конаковском и Бежецком районах, Вышневолоцком и Нелидовском городских округах. В остальных муниципалитетах количество инфекционных бригад зависит от эпидемиологической ситуации.

Присвоение этого статуса значит, что сотрудникам, работникам в таких бригадах будут начисляться повышенные доплаты.

- Повышенные надбавки должны выплачиваться прежде всего тем медикам, кто работает на передовой борьбы с коронавирусом, - подчеркнул при обсуждении вопроса на бюджетной комиссии 26 мая губернатор Игорь Руденя.

В целом дополнительные выплаты в Тверской области коснутся более тысячи сотрудников указанных служб, на эти цели будет направлено порядка 28 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU