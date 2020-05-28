Пьяный житель Тверской области избил дедушку металлической тростью

28 Май 2020 2020-05-28T10:58:35+03:00

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Перед судом предстал 31-летний житель поселка Рамешки. По данным следствия, после нескольких дней употребления алкоголя мужчина до смерти избил своего 83-летнего дедушку, у которого он проживал на протяжении года.

Престарелый человек сделал внуку замечание по поводу употребления им спиртного, внук разозлился и, используя в качестве оружия металлическую трость деда, начал избивать пенсионера. От полученных травм пожилой мужчина скончался.

По данному факту прокурором Рамешковского района в отношении обвиняемого утверждено обвинительное заключение по ч. 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU