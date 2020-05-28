Житель Тверской области убил приятеля на рыбалке

28 Май 2020 2020-05-28T10:39:26+03:00

Виновник на шесть лет отправится в колонию Фото: архив "КП"

Виновник на шесть лет отправится в колонию

Изменить размер текста: A A

Преступление было совершено в октябре 2019 года в Торопецком районе Тверской области. Трое мужчин - жители Нелидово - поехали на рыбалку в деревню Грядцы Торопецкого района.

Находясь в лесу, они начали собираться домой. Один из рыбаков пошел в лес за дровами, а за ним пошел второй. В лесу между рыбаками завязалась ссора. Один из мужчин начал избивать приятеля и, завладев ножом, ударил его в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд признал 44-летнего жителя Нелидово виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU