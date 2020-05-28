Перекрытия на улице Паши Савельевой в Твери продлили до 14 июня
В Твери до 14 июня продлены сроки земляных работ по улице Паши Савельевой в Заволжском районе. Это связано с необходимостью устранить еще одно повреждение на канализационных сетях.
На данный момент два повреждения на канализационном коллекторе диаметром 700 мм устранены. Бригада приступает к ремонту третьего.
Коллектор на Паши Савельевой каждый год подмывает грунтовыми водами.
- Водоотведение осуществляется, но могут возникнуть угрозы для транспорта. Во избежание этого мы вынуждены практически каждый строительный сезон возвращаться на улицу Паши Савельевой и приводить коллектор в порядок, - отметил начальник канализационного цеха ООО "Тверь Водоканал" Александр Рыдин.
По окончании ремонтно-восстановительных работ и благоустройства на этом участке специалисты продолжат ремонт коллектора в районе ул. Фрунзе.
ИСТОЧНИК KP.RU