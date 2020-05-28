В Тверской области от коронавируса излечились 983 человека

28 Май 2020 2020-05-28T11:04:07+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки еще у 52 человек подтвердили коронавирус. Общее количество зараженных на 28 мая составило 1476 человек. После заболевания выздоровели 983 человек (+58 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

471 пациент (-9 за сутки) остается под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 22 человека (+3 за минувшие сутки). Все они имели хронические заболевания.

По стране зафиксировано 8371 новый случай коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU