2020-05-28T11:04:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области от коронавируса излечились 983 человека

Подтверждено 52 новых случая
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус Фото: ПТОВ Тверской области продолжается тестирование на коронавирус Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области за минувшие сутки еще у 52 человек подтвердили коронавирус. Общее количество зараженных на 28 мая составило 1476 человек. После заболевания выздоровели 983 человек (+58 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

471 пациент (-9 за сутки) остается под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 22 человека (+3 за минувшие сутки). Все они имели хронические заболевания.

По стране зафиксировано 8371 новый случай коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух конокрадов задержали полицейские в Тверской области
В Тверской области руководство предприятия задолжало работникам более 300 тысяч рублей
Пенсионерам Тверской области продлили переход на карту "Мир"
В некоторых муниципалитетах Тверской области бригады скорой помощи объявлены инфекционными
Пьяный житель Тверской области избил дедушку металлической тростью
В Тверской области от коронавируса излечились 983 человека
Житель Тверской области убил приятеля на рыбалке
Перекрытия на улице Паши Савельевой в Твери продлили до 14 июня
МЧС продолжает мониторинг торфяных месторождений в Тверской области
Блогер из Вышнего Волочка Тверской области накормил семью деликатесом из гадюки
Сомнительной молочной продукцией торговали в магазине Вышнего Волочка Тверской области
Невнимательность водителя стала причиной ДТП в Калининском районе Тверской области
Жителей Твери штрафуют за нарушение режима самоизоляции
В Тверской области почти 15 млн рублей направят на питание и гостиницы для медиков
Игорь Руденя в прямом эфире расскажет, про летнюю занятость детей и Парад Победы
В Тверской области у двух ржевских "таксистов" отняли автомобили
В Тверской области суд заблокировал шесть сайтов по продаже оружия
Помощь санавиации Тверской области потребовалась пациенту из Вышнего Волочка
В ДТП на Петербургском шоссе в Твери пострадали два человека