В Тверской области от коронавируса излечились 983 человека
В Тверской области за минувшие сутки еще у 52 человек подтвердили коронавирус. Общее количество зараженных на 28 мая составило 1476 человек. После заболевания выздоровели 983 человек (+58 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.
471 пациент (-9 за сутки) остается под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 22 человека (+3 за минувшие сутки). Все они имели хронические заболевания.
По стране зафиксировано 8371 новый случай коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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