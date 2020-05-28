2020-05-28T09:58:05+03:00
Общество

МЧС продолжает мониторинг торфяных месторождений в Тверской области

Тления не обнаружено
Ольга ТРОФИМОВА
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МЧС продолжает мониторинг торфяных месторождений в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиМЧС продолжает мониторинг торфяных месторождений в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области ежедневно ведут мониторинг торфяных месторождений с целью выяления возможных чагов тления.

27 мая мобильные группы обследовали территории с приминением техники высокой проходимости.

- В ходе мониторинга очагов тления торфа обнаружено не было, сообщили в пресс-службу ведомства и напоминили гражданам, что на территории Верхневолжья действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено действует ряд ограничений и запретов, в том числе на разведение костров в лесах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимос звонить в Единую службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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