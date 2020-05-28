Блогер из Вышнего Волочка Тверской области накормил семью деликатесом из гадюки
Пошаговым видео-рецептом приготовления гадюки поделился на своей странице в "YouTube" блогер из Вышневолоцкого района Тверской области Артур Виноградов.
Экзотическим ужином мужчина решил удивить супругу.
- Сам я змею пробовал, а жена еще нет. Вот и решил приготовить, - рассказывает Артур.
За 13 минут видео Артур Виноградов показал и рассказал, как правильно разделать гадюку, снять кожу, удалить внутренности и промыть тушку.
Рецепт оказался простым и быстрым: обжарить на масле нарезанный лук, добавить кусочки тушки змеи, посолить и тушить несколько минут.
- Получилось вкусно, - заверил кулинар. - А из красивой змеиной шкурки попробую сделать браслет для жены.
Блогер приготовил змею на ужин в Тверской области.Автор: Артур Виноградов
ИСТОЧНИК KP.RU