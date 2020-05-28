2020-05-28T09:21:43+03:00
Общество

Блогер из Вышнего Волочка Тверской области накормил семью деликатесом из гадюки

Ядовитую змею мужчина поймал в местном лесу
Ольга ТРОФИМОВА
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Рецепт оказался простым и быстрым, а блюдо - вкусным Фото: youtube.com/Артур Виноградов (скрин видео)Рецепт оказался простым и быстрым, а блюдо - вкусным Фото: youtube.com/Артур Виноградов (скрин видео)
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Пошаговым видео-рецептом приготовления гадюки поделился на своей странице в "YouTube" блогер из Вышневолоцкого района Тверской области Артур Виноградов.

Экзотическим ужином мужчина решил удивить супругу.

- Сам я змею пробовал, а жена еще нет. Вот и решил приготовить, - рассказывает Артур.

За 13 минут видео Артур Виноградов показал и рассказал, как правильно разделать гадюку, снять кожу, удалить внутренности и промыть тушку.

Рецепт оказался простым и быстрым: обжарить на масле нарезанный лук, добавить кусочки тушки змеи, посолить и тушить несколько минут.

- Получилось вкусно, - заверил кулинар. - А из красивой змеиной шкурки попробую сделать браслет для жены.

Блогер приготовил змею на ужин в Тверской области.Автор: Артур Виноградов

ИСТОЧНИК KP.RU

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