Сомнительной молочной продукцией торговали в магазине Вышнего Волочка Тверской области

28 Май 2020 2020-05-28T08:56:37+03:00

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Инспекционная проверка Управления Россельхознадзора по Тверской области прошла в одном из магазинов Вышнего Волочка. Отобранные пробы молочной продукции были направлены на исследование в Тверскую межобластную ветлабораторию.

По результатам проверки установлено, что в пробах питьевого молока, произведенного в Дмитровском районе Московской области, обнаружены растительные масла и жиры, что свидетельствует о фальсификации продукта жирами немолочного происхождения.

Выявленные факты являются нарушениями требований Технического регламента Таможенного союза.

Некачественный товар изъят снят с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU