Сомнительной молочной продукцией торговали в магазине Вышнего Волочка Тверской области
Инспекционная проверка Управления Россельхознадзора по Тверской области прошла в одном из магазинов Вышнего Волочка. Отобранные пробы молочной продукции были направлены на исследование в Тверскую межобластную ветлабораторию.
По результатам проверки установлено, что в пробах питьевого молока, произведенного в Дмитровском районе Московской области, обнаружены растительные масла и жиры, что свидетельствует о фальсификации продукта жирами немолочного происхождения.
Выявленные факты являются нарушениями требований Технического регламента Таможенного союза.
Некачественный товар изъят снят с реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU