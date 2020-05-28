Невнимательность водителя стала причиной ДТП в Калининском районе Тверской области
Пострадал водитель
Водитель проявил невнимательность и врезался в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 27 мая, у дома №51, корп. 12 по улице Михаила Литвинова, в селе Бурашево, Калининского района.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 29-летний водитель, управляя автмобилем "Шевроле Нива", проявил невнимательность к дорожной обстановке и наехал на дерево.
В результате ДТП водитель с полученными травмами самостоятельно обратился в приемное отделение больницы скорой помощи Твери, от госпитализации отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU