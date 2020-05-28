Невнимательность водителя стала причиной ДТП в Калининском районе Тверской области

28 Май 2020 2020-05-28T08:45:23+03:00

Водитель проявил невнимательность и врезался в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 27 мая, у дома №51, корп. 12 по улице Михаила Литвинова, в селе Бурашево, Калининского района.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 29-летний водитель, управляя автмобилем "Шевроле Нива", проявил невнимательность к дорожной обстановке и наехал на дерево.

В результате ДТП водитель с полученными травмами самостоятельно обратился в приемное отделение больницы скорой помощи Твери, от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU