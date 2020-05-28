Жителей Твери штрафуют за нарушение режима самоизоляции

28 Май 2020 2020-05-28T08:35:27+03:00

Отправляясь гулять в парк, не забудьте документы Фото: Ольга ТРОФИМОВА

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В Твери продолжается ежедневный мониторинг состояния здоровья жителей города, вернувшихся из-за границы, а также лиц, находившихся в контакте с больными COVID-19.

Совместно с полицией сотрудники администрации проводят проверки соблюдения карантинных мероприятий граждан посредством телефонных звонков и рейдов по месту жительства.

- По данным на 27 мая количество изолированных в домашних условиях граждан в областном центре составляет 534 человека, в том числе, 25 прибывших из-за границы. Всем выдано предписание Роспотребнадзора о необходимости соблюдения мер карантинного характера, - сообщили в администрации Твери.

Такжев городе полицейские проводят рейды по парковым зонам, набережным, ведется разъяснительная работа о необходимости соблюдении населением и организациями ограничительных мер и правил поведения.

- Все граждане обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность. Невыполнение указанных Правил грозит предупреждением или наложением административного штрафа, - предупреждают власти.

ИСТОЧНИК KP.RU