2020-05-27T22:21:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области почти 15 млн рублей направят на питание и гостиницы для медиков

Речь о медработниках, работающих в инфекционных госпиталях
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
На бюджетной комиссии региона приняли решения о выделении средств на еду и проживание медиков в гостиницах. Фото: ПТОНа бюджетной комиссии региона приняли решения о выделении средств на еду и проживание медиков в гостиницах. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Губернатор Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии региона, на котором принято решение о жизнеобеспечении медиков, лечащих больных коронавирусом.

Медработникам выделят 14,9 млн рублей доставку, проживание и питание в гостиницах на время работы в инфекционных госпиталях.

Также введено еще одна мера - обеспечение проживания, питания и доставки к месту работы сотрудников домов ребёнка. На эти цели будет направлено порядка 5,4 млн рублей.

Это касается работников следующих домов ребёнка: тверского «Теремка», вышневолоцкого «Солнышка», а также учреждений в Кашине и Конаково.

Как подчеркнул Игорь Руденя, для медработников и сотрудников соцучреждений будут созданы все необходимые условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области почти 15 млн рублей направят на питание и гостиницы для медиков
Игорь Руденя в прямом эфире расскажет, про летнюю занятость детей и Парад Победы
В Тверской области у двух ржевских "таксистов" отняли автомобили
В Тверской области суд заблокировал шесть сайтов по продаже оружия
Помощь санавиации Тверской области потребовалась пациенту из Вышнего Волочка
В ДТП на Петербургском шоссе в Твери пострадали два человека
В Бологовском районе Тверской области "Фиат" опрокинулся в кювет
Из автомобиля жителя Тверской области украли аккумулятор
В День библиотек жителям Твери напоминают, что они уже работают
Убийца 16-летней девушки, которого разыскивали 18 лет, заключен под стражу
В Твери в честь 100-летия ветерана Великой Отечественной войны сыграл оркестр
Проверка доказала: причиной гибели журавлей в Тверской области стал электроток
Тверская область отметилась в рейтинге административного давления на бизнес
Цветник в форме герба города украсил набережную Степана Разина в Твери
В Тверской области сильно подорожали сосиски и сардельки
Более 1700 человек за минувшие сутки сдали тесты на коронавирус в Тверской области
Еще один госпиталь для больных коронавирусом открыт в Твери
18-летнему жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве подростка
С начала сезона клещи в Тверской области покусали 1310 человек
В Твери возбудили уголовное дело по факту пропажи 9-летнего мальчика
МЧС начало проверку детских лагерей в Тверской области
В Тверской области в связи с пандемией увеличили субсидии для зверохозяйств
В Тверской области женщина из-за ревности испортила автомобиль предполагаемой соперницы
В Тверской области молодые люди угнали и бросили на улице иномарку
Житель Твери через суд требует восстановить в городе трамвайные пути
Более 6000 рублей украли с банковской карты жителя Твери