В Тверской области почти 15 млн рублей направят на питание и гостиницы для медиков
Губернатор Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии региона, на котором принято решение о жизнеобеспечении медиков, лечащих больных коронавирусом.
Медработникам выделят 14,9 млн рублей доставку, проживание и питание в гостиницах на время работы в инфекционных госпиталях.
Также введено еще одна мера - обеспечение проживания, питания и доставки к месту работы сотрудников домов ребёнка. На эти цели будет направлено порядка 5,4 млн рублей.
Это касается работников следующих домов ребёнка: тверского «Теремка», вышневолоцкого «Солнышка», а также учреждений в Кашине и Конаково.
Как подчеркнул Игорь Руденя, для медработников и сотрудников соцучреждений будут созданы все необходимые условия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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