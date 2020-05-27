В Тверской области почти 15 млн рублей направят на питание и гостиницы для медиков

27 Май 2020 2020-05-27T22:21:15+03:00

На бюджетной комиссии региона приняли решения о выделении средств на еду и проживание медиков в гостиницах. Фото: ПТО

Речь о медработниках, работающих в инфекционных госпиталях

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Губернатор Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии региона, на котором принято решение о жизнеобеспечении медиков, лечащих больных коронавирусом.

Медработникам выделят 14,9 млн рублей доставку, проживание и питание в гостиницах на время работы в инфекционных госпиталях.

Также введено еще одна мера - обеспечение проживания, питания и доставки к месту работы сотрудников домов ребёнка. На эти цели будет направлено порядка 5,4 млн рублей.

Это касается работников следующих домов ребёнка: тверского «Теремка», вышневолоцкого «Солнышка», а также учреждений в Кашине и Конаково.

Как подчеркнул Игорь Руденя, для медработников и сотрудников соцучреждений будут созданы все необходимые условия.

ИСТОЧНИК KP.RU