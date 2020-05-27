Игорь Руденя в прямом эфире расскажет, про летнюю занятость детей и Парад Победы

27 Май 2020 2020-05-28T01:40:27+03:00

Интервью с губернатором выходят на телеканале «Россия 24» Тверь еженедельно на протяжении всего периода ограничительных мер в связи с коронавирусом. Фото: ПТО

Губернатор Тверской области также вновь расскажет о ситуации с коронавирусом в регионе

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28 мая в 21:00 губернатор Игорь Руденя опять расскажет об эпидемиологической ситуации в регионе на телеканале «Россия 24» Тверь.

Как в Тверской области будет организован Парад Победы? Повлиял ли коронавирус на статистику заключения браков в регионе и когда откроется новый Дворец бракосочетания? Как будет организована летняя занятость детей и будут ли сняты ограничения на посещения лесов и охоту в регионе?

На эти и другие вопросы обещал ответить губернатор.

- Вопросы для эфира с главой региона формулируются на основе обращений граждан и тем, обсуждаемых жителями области в социальных сетях, - поясняют в пресс-службе правительства региона. Напомним, интервью с губернатором выходят на телеканале «Россия 24» Тверь еженедельно на протяжении всего периода ограничительных мер в связи с коронавирусом. 28 мая будет уже восьмой прямой эфир главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU