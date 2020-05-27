В Тверской области у двух ржевских "таксистов" отняли автомобили

27 Май 2020 2020-05-27T21:35:03+03:00

Автомобили нарушителей отправили на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

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На территории Тверской области сотрудники региональной Госавтоинспекции продолжают проведение мероприятий "Легковое такси".

27 мая очередной рейд по выявлению нелегальных перевозчиков состоялся на территории Ржева.

В ходе профилактического рейда автоинспекторы остановили двоих водителей легковых автомобилей, которые осуществляли перевозку пассажиров на коммерческой основе без соответствующего разрешения.

Транспортные средства были изъяты и помещены на спецстоянку. В отношении водителей составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU