В Тверской области у двух ржевских "таксистов" отняли автомобили
Госавтоинспекторы провели рейд "Легквое такси"
Автомобили нарушителей отправили на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области
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На территории Тверской области сотрудники региональной Госавтоинспекции продолжают проведение мероприятий "Легковое такси".
27 мая очередной рейд по выявлению нелегальных перевозчиков состоялся на территории Ржева.
В ходе профилактического рейда автоинспекторы остановили двоих водителей легковых автомобилей, которые осуществляли перевозку пассажиров на коммерческой основе без соответствующего разрешения.
Транспортные средства были изъяты и помещены на спецстоянку. В отношении водителей составлены административные материалы.
ИСТОЧНИК KP.RU