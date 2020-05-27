2020-05-27T21:23:47+03:00
Общество

В Тверской области суд заблокировал шесть сайтов по продаже оружия

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области суд заблокировал шесть сайтов по продаже оружия Фото: архив "КП"В Тверской области суд заблокировал шесть сайтов по продаже оружия Фото: архив "КП"
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Прокуратурой Кувшиновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены шесть страниц с электронными адресами, которые содержали предложения о продаже боевого оружия без лицензии.

Дополнительная регистрация на ресурсах не требовалась, продажа осуществлялась в свободном доступе.

- Поскольку статьей 222 УК РФ за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность, прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ, - сообщили в областной прокуратуре.

Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Доступ к информационным материалам ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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