27 Май 2020 2020-05-27T21:23:47+03:00

В Тверской области суд заблокировал шесть сайтов по продаже оружия Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Прокуратурой Кувшиновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены шесть страниц с электронными адресами, которые содержали предложения о продаже боевого оружия без лицензии.

Дополнительная регистрация на ресурсах не требовалась, продажа осуществлялась в свободном доступе.

- Поскольку статьей 222 УК РФ за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность, прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ, - сообщили в областной прокуратуре.

Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Доступ к информационным материалам ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU