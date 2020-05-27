В Тверской области суд заблокировал шесть сайтов по продаже оружия
Прокуратурой Кувшиновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены шесть страниц с электронными адресами, которые содержали предложения о продаже боевого оружия без лицензии.
Дополнительная регистрация на ресурсах не требовалась, продажа осуществлялась в свободном доступе.
- Поскольку статьей 222 УК РФ за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность, прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ, - сообщили в областной прокуратуре.
Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Доступ к информационным материалам ограничен.
ИСТОЧНИК KP.RU