Помощь санавиации Тверской области потребовалась пациенту из Вышнего Волочка

27 Май 2020 2020-05-27T21:16:45+03:00

Пациента с острым инфарктом миокарда срочно эвакуировали в Тверь из Вышнего Волочка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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26 мая в региональный сосудистый центр областной клинической больницы был госпитализирован пожилой житель Вышнего Волочка Тверской области. Об этом сообщил областной Минздрав.

Пациента с острым инфарктом миокарда срочно эвакуировали в Тверь из Вышнего Волочка для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

На экстренный вызов вылетал экипаж вертолета МИ-8-МТВ-1с МЧС России с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы.

- На сегодняшний день состояние пациента стабильное, - сообщили в ведомстве. - Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU