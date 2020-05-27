Помощь санавиации Тверской области потребовалась пациенту из Вышнего Волочка
26 мая в региональный сосудистый центр областной клинической больницы был госпитализирован пожилой житель Вышнего Волочка Тверской области. Об этом сообщил областной Минздрав.
Пациента с острым инфарктом миокарда срочно эвакуировали в Тверь из Вышнего Волочка для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
На экстренный вызов вылетал экипаж вертолета МИ-8-МТВ-1с МЧС России с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы.
- На сегодняшний день состояние пациента стабильное, - сообщили в ведомстве. - Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU