В ДТП на Петербургском шоссе в Твери пострадали два человека

27 Май 2020 2020-05-27T21:06:48+03:00

В ДТП на Петербургском шоссе пострадали два человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После оказания помощи их отпустили

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Авария произошла 27 мая в районе дома №9а на Петербургском шоссе в Твери.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на указанном участке произошло столкновение трех автомобилей - "БМВ" и "Киа Рио" с последующим наездом на "Рено Логан".

В результате аварии пострадали водители "БМВ" и "Рено Логан" - мужчины 31 и 35 лет. После оказания медицинской помощи их отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU