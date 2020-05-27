В ДТП на Петербургском шоссе в Твери пострадали два человека
После оказания помощи их отпустили
В ДТП на Петербургском шоссе пострадали два человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария произошла 27 мая в районе дома №9а на Петербургском шоссе в Твери.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на указанном участке произошло столкновение трех автомобилей - "БМВ" и "Киа Рио" с последующим наездом на "Рено Логан".
В результате аварии пострадали водители "БМВ" и "Рено Логан" - мужчины 31 и 35 лет. После оказания медицинской помощи их отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU