В Бологовском районе Тверской области "Фиат" опрокинулся в кювет
Пострадал водитель
В ДТП пострадал водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 27 мая на 27-м км автодороги Бологое-Кемцы-Березовский рядок в Бологовском районе Тверской области.
В региональном УГИБДД России сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Фиат", съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП пострадал водитель. Пострадавшего увезли в ЦРБ г. Бологое. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU