В Бологовском районе Тверской области "Фиат" опрокинулся в кювет

27 Май 2020 2020-05-27T21:01:08+03:00

В ДТП пострадал водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 27 мая на 27-м км автодороги Бологое-Кемцы-Березовский рядок в Бологовском районе Тверской области.

В региональном УГИБДД России сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Фиат", съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель. Пострадавшего увезли в ЦРБ г. Бологое. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU