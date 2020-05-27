Из автомобиля жителя Тверской области украли аккумулятор

27 Май 2020 2020-05-27T20:53:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратился 65-летний житель деревни Можайцы Западнодвинского района и сообщил, что неизвестный похитил из его автомобиля аккумулятор стоимостью 4 000 рублей.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что накануне вечером потерпевший припарковал автомобиль ВАЗ возле дома, а утром заметил пропажу.

В ходе розыска, в течение дежурных суток, был установлен подозреваемый в краже. Им оказался неработающий 37-летний житель Западной Двины. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU